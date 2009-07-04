Гасла протесту:

Навчання є щонайпершим боргом революціонера. Кім Ір Сен

Взаємодопомога – фактор еволюції. П. Кропоткін

Людина приречена бути вільною Жан-Поль Сартр

Cолідаризуватися треба з тими, у кого стріляють, а не з тими, хто стріляє А. Камю

Свобода або смерть! Нестор Махно

Мета бунту - перетворення. Альберт Камю

Революція - єдина форма безпосереднього самоврядування С. Дацюк

Вільні духом люди - створять новий світ. Дмитро Донцов

Ми не боїмось руїн. Ми несемо новий світ в наших серцях. Цей світ шириться і в цю хвилину. Буенавентура Дурруті