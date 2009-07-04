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Гасла протесту:
Cолідаризуватися треба з тими, у кого стріляють, а не з тими, хто стріляє А. Камю
Це в них покарання, а в нас повага і авторитет. Нестор Махно
Революція може бути небезпечною, оскільки вона сильна. Рауль Кастро
Жити - значить не коритися А. Камю
Вільні духом люди - створять новий світ. Дмитро Донцов
Революцію задумують романтики, здійснюють фанатики, а користуються її плодами негідники. Т. Карлейль
Свята людина-єдиний дійсний революціонер у цьому світі. О. Шмеман
Народи відновляються лише в боротьбі. Джузеппе Мацзіні
Свобода починається з сумніву
Ми не боїмось руїн. Ми несемо новий світ в наших серцях. Цей світ шириться і в цю хвилину. Буенавентура Дурруті

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У Києві презентували документальний фільм про початок Зимово…

У Києві презентували документальний фільм про початок Зимової Революції

Якщо сьогодні почитати більшість текстів або книг про Революцію Гідності, то її представляють так, ніби на майдані боролись не проти корупції, поліцейського свавілля, і беззаконня, а за якийсь міфічний безвізовий режим і членство в ЄС.

День студента, який ми не знаємо

День студента, який ми не знаємо

Сьогодні міжнародний день студента – свято, яке чомусь у всіх асоціюється з дешевим алкоголем і марихуаною, першокурсниками в смердючих табаком коридорах і кімнатах гуртожитків.

У Києві відкрили військово-патріотичний клуб

У Києві відкрили військово-патріотичний клуб

Популярною є думка, що оскільки війна триває вже довгих три роки – більшість людей, передусім волонтерів та самих бійців, зневірилися та опустили руки. Втім, виявилося, що це лише медіа-маніпуляції, що не мають дійсних підстав.

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Зовнішньополітичний делірій президента

Зовнішньополітичний делірій президента

Як багато хто міг помітити, в Адміністрації президента - тривала мовчанка. Подейкують, що Петро Порошенко пішов у глибокий запій після велетенського зовнішньополітичного провалу.

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