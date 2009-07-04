У Києві презентували документальний фільм про початок Зимово…
Якщо сьогодні почитати більшість текстів або книг про Революцію Гідності, то її представляють так, ніби на майдані боролись не проти корупції, поліцейського свавілля, і беззаконня, а за якийсь міфічний безвізовий режим і членство в ЄС.
День студента, який ми не знаємо
Сьогодні міжнародний день студента – свято, яке чомусь у всіх асоціюється з дешевим алкоголем і марихуаною, першокурсниками в смердючих табаком коридорах і кімнатах гуртожитків.
У Києві відкрили військово-патріотичний клуб
Популярною є думка, що оскільки війна триває вже довгих три роки – більшість людей, передусім волонтерів та самих бійців, зневірилися та опустили руки. Втім, виявилося, що це лише медіа-маніпуляції, що не мають дійсних підстав.