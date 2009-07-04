Гасла протесту:

Вільною людина може стати лише через свободу інших людей

Нудьга контрреволюційна. Гасло 1968 року, Франція

Свобода починається з сумніву

Взаємодопомога – фактор еволюції. П. Кропоткін

Революція - єдина форма безпосереднього самоврядування С. Дацюк

Свята людина-єдиний дійсний революціонер у цьому світі. О. Шмеман

Суспільство має право на опір державі. Д. Локк

Свобода або смерть! Нестор Махно

Революція може бути небезпечною, оскільки вона сильна. Рауль Кастро