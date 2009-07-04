Гасла протесту:

Опиратися можна тільки на те, що чинить опір. Б. Паскаль

Все або нічого! Л.М. Толстой

Права не просять - права беруть. П. Кропоткін

Свобода або смерть! Нестор Махно

Це в них покарання, а в нас повага і авторитет. Нестор Махно

Життя має дві форми: гниття або горіння!

Вільний той, хто може не брехати А. Камю

Я люблю революціонерів. Я не люблю те, в що вони потім перетворюються. Ж. Дерріда

Cолідаризуватися треба з тими, у кого стріляють, а не з тими, хто стріляє А. Камю