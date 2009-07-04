Гасла протесту:

Були б революціонери – буде і революція

Коли інші права сплюндровані, право на повстання стає безспірним. Томас Пейн

Права не просять - права беруть. П. Кропоткін

Взаємодопомога – фактор еволюції. П. Кропоткін

Жити - значить не коритися А. Камю

Свобода неподільна: її не можна обмежити, не вбивши її цілком. М.Бакунін

Свобода або смерть! Нестор Махно

Вільною людина може стати лише через свободу інших людей

Вільні духом люди - створять новий світ. Дмитро Донцов