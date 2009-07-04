Гасла протесту:

Cолідаризуватися треба з тими, у кого стріляють, а не з тими, хто стріляє А. Камю

Це в них покарання, а в нас повага і авторитет. Нестор Махно

Революція може бути небезпечною, оскільки вона сильна. Рауль Кастро

Жити - значить не коритися А. Камю

Вільні духом люди - створять новий світ. Дмитро Донцов

Революцію задумують романтики, здійснюють фанатики, а користуються її плодами негідники. Т. Карлейль

Свята людина-єдиний дійсний революціонер у цьому світі. О. Шмеман

Народи відновляються лише в боротьбі. Джузеппе Мацзіні

Свобода починається з сумніву