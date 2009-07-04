Гасла протесту:

Cолідаризуватися треба з тими, у кого стріляють, а не з тими, хто стріляє А. Камю

Ми не боїмось руїн. Ми несемо новий світ в наших серцях. Цей світ шириться і в цю хвилину. Буенавентура Дурруті

Народи відновляються лише в боротьбі. Джузеппе Мацзіні

Я люблю революціонерів. Я не люблю те, в що вони потім перетворюються. Ж. Дерріда

Людина приречена бути вільною Жан-Поль Сартр

Коли інші права сплюндровані, право на повстання стає безспірним. Томас Пейн

Суспільство має право на опір державі. Д. Локк

Революція неймовірна, тому що вона справжня. Гасло 1968 року, Франція

Взаємодопомога – фактор еволюції. П. Кропоткін