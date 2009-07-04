Право націй на самовизначення або сплячі вулкани Європи
Права людини – доволі неоднозначна річ у міжнародному праві, яка часто втілюється на шкоду правам титульної нації.
Консерватизм після постмодерну
Чи можливий український консерватизм? Питання, здавалось би, риторичне.
У Києві презентували документальний фільм про початок Зимово…
Якщо сьогодні почитати більшість текстів або книг про Революцію Гідності, то її представляють так, ніби на майдані боролись не проти корупції, поліцейського свавілля, і беззаконня, а за якийсь міфічний безвізовий режим і членство в ЄС.