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Гасла протесту:
Вільною людина може стати лише через свободу інших людей
Нудьга контрреволюційна. Гасло 1968 року, Франція
Свобода починається з сумніву
Взаємодопомога – фактор еволюції. П. Кропоткін
Революція - єдина форма безпосереднього самоврядування С. Дацюк
Свята людина-єдиний дійсний революціонер у цьому світі. О. Шмеман
Суспільство має право на опір державі. Д. Локк
Свобода або смерть! Нестор Махно
Революція може бути небезпечною, оскільки вона сильна. Рауль Кастро
Опиратися можна тільки на те, що чинить опір. Б. Паскаль

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Право націй на самовизначення або сплячі вулкани Європи

Право націй на самовизначення або сплячі вулкани Європи

Права людини – доволі неоднозначна річ у міжнародному праві, яка часто втілюється на шкоду правам титульної нації.  

Консерватизм після постмодерну

Консерватизм після постмодерну

Чи можливий український консерватизм? Питання, здавалось би, риторичне.

У Києві презентували документальний фільм про початок Зимово…

У Києві презентували документальний фільм про початок Зимової Революції

Якщо сьогодні почитати більшість текстів або книг про Революцію Гідності, то її представляють так, ніби на майдані боролись не проти корупції, поліцейського свавілля, і беззаконня, а за якийсь міфічний безвізовий режим і членство в ЄС.

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Як вироби оборонної галузі РФ опиняються на полицях українських магази…

Як вироби оборонної галузі РФ опиняються на полицях українських магазинів?

Сьогодні я відвідав один київський збройний магазин і знайшов там надзвичайно цікавий товар.

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