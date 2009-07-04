Молотоff

Гасла протесту:
Опиратися можна тільки на те, що чинить опір. Б. Паскаль
Все або нічого! Л.М. Толстой
Права не просять - права беруть. П. Кропоткін
Свобода або смерть! Нестор Махно
Це в них покарання, а в нас повага і авторитет. Нестор Махно
Життя має дві форми: гниття або горіння!
Вільний той, хто може не брехати А. Камю
Я люблю революціонерів. Я не люблю те, в що вони потім перетворюються. Ж. Дерріда
Cолідаризуватися треба з тими, у кого стріляють, а не з тими, хто стріляє А. Камю
Навчання є щонайпершим боргом революціонера. Кім Ір Сен

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Консерватизм після постмодерну

Консерватизм після постмодерну

Чи можливий український консерватизм? Питання, здавалось би, риторичне.

У Києві презентували документальний фільм про початок Зимово…

У Києві презентували документальний фільм про початок Зимової Революції

Якщо сьогодні почитати більшість текстів або книг про Революцію Гідності, то її представляють так, ніби на майдані боролись не проти корупції, поліцейського свавілля, і беззаконня, а за якийсь міфічний безвізовий режим і членство в ЄС.

День студента, який ми не знаємо

День студента, який ми не знаємо

Сьогодні міжнародний день студента – свято, яке чомусь у всіх асоціюється з дешевим алкоголем і марихуаною, першокурсниками в смердючих табаком коридорах і кімнатах гуртожитків.

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Зовнішньополітичний делірій президента

Зовнішньополітичний делірій президента

Як багато хто міг помітити, в Адміністрації президента - тривала мовчанка. Подейкують, що Петро Порошенко пішов у глибокий запій після велетенського зовнішньополітичного провалу.

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