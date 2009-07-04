Кіноклуб EVROPA: молодіжна культура кінокритики
Позауніверситетське дозвілля для сьогоднішніх студентів в рідкісних випадках може вважатися «інтелектуальним». Проте все частіше київська молодь приємно дивує своїми ініціативами.
Право націй на самовизначення або сплячі вулкани Європи
Права людини – доволі неоднозначна річ у міжнародному праві, яка часто втілюється на шкоду правам титульної нації.
Консерватизм після постмодерну
Чи можливий український консерватизм? Питання, здавалось би, риторичне.