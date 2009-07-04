Молотоff

Гасла протесту:
Були б революціонери – буде і революція
Коли інші права сплюндровані, право на повстання стає безспірним. Томас Пейн
Права не просять - права беруть. П. Кропоткін
Взаємодопомога – фактор еволюції. П. Кропоткін
Жити - значить не коритися А. Камю
Свобода неподільна: її не можна обмежити, не вбивши її цілком. М.Бакунін
Свобода або смерть! Нестор Махно
Вільною людина може стати лише через свободу інших людей
Вільні духом люди - створять новий світ. Дмитро Донцов
Революція неймовірна, тому що вона справжня. Гасло 1968 року, Франція

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Кіноклуб EVROPA: молодіжна культура кінокритики

Кіноклуб EVROPA: молодіжна культура кінокритики

Позауніверситетське дозвілля для сьогоднішніх студентів в рідкісних випадках може вважатися «інтелектуальним». Проте все частіше київська молодь приємно дивує своїми ініціативами.

Право націй на самовизначення або сплячі вулкани Європи

Право націй на самовизначення або сплячі вулкани Європи

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Консерватизм після постмодерну

Консерватизм після постмодерну

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Рецепт зі збереження ЄС

Рецепт зі збереження ЄС

Універсальний рецепт зі збереження Європейського союзу - існує!

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