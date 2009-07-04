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Гасла протесту:
Вільні духом люди - створять новий світ. Дмитро Донцов
Революція - єдина форма безпосереднього самоврядування С. Дацюк
Жити - значить не коритися А. Камю
Суспільство має право на опір державі. Д. Локк
Ті, хто роблять революцію наполовину, риють собі могилу. Сен-Жюст
Нудьга контрреволюційна. Гасло 1968 року, Франція
Народи відновляються лише в боротьбі. Джузеппе Мацзіні
Навчання є щонайпершим боргом революціонера. Кім Ір Сен
Все або нічого! Л.М. Толстой
Свобода одного закінчується там, де починається свобода іншого. М.Бакунін

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Право націй на самовизначення або сплячі вулкани Європи

Право націй на самовизначення або сплячі вулкани Європи

Права людини – доволі неоднозначна річ у міжнародному праві, яка часто втілюється на шкоду правам титульної нації.  

Консерватизм після постмодерну

Консерватизм після постмодерну

Чи можливий український консерватизм? Питання, здавалось би, риторичне.

У Києві презентували документальний фільм про початок Зимово…

У Києві презентували документальний фільм про початок Зимової Революції

Якщо сьогодні почитати більшість текстів або книг про Революцію Гідності, то її представляють так, ніби на майдані боролись не проти корупції, поліцейського свавілля, і беззаконня, а за якийсь міфічний безвізовий режим і членство в ЄС.

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Як вироби оборонної галузі РФ опиняються на полицях українських магази…

Як вироби оборонної галузі РФ опиняються на полицях українських магазинів?

Сьогодні я відвідав один київський збройний магазин і знайшов там надзвичайно цікавий товар.

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